"Даллас" одержал победу над "Коламбусом" в НХЛ

Игра завершилась со счетом 4:1.

Дубль Дениса Гурьянова помог "Далласу" одержать победу в домашнем матче Национальной хоккейной лиги против "Коламбуса". Игра завершилась с результатом 4:1. Шайбы в ворота противника забили на 37 и 49, 39 и 56 минутах встречи Денис Гурьянов (реализовал дубль), Миро Хейсканен и Джо Павелски. У гостей единственную шайбу забросил на 8 минуте Джек Рославик.

Российский спортсмен Михаил Григоренко отметился результативной передачей. Благодаря этому хоккеист набирает за текущий сезон НХЛ девятое очко (два гола и семь голевых передач). Денис Гурьянов также отметился передачей. В его арсенале значится 22 очка (8 заброшенных и 14 голевых передач) за 42 проведенные встречи.

В настоящее время "Даллас" занимает шестое место в списке Центрального дивизиона с 44 очками. "Коламбус" имеет 39 очков, что дает клубу право находиться на седьмом месте рейтинга.

Фото: Pixabay.com

