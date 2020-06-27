"Алые паруса" готовятся охранять во всеоружии. Заметны вертолеты, а в парке 300-летия – "зачистка"

Проведение праздника в Петербурге – под защитой, сообщают очевидцы.

Читатели Piter.tv сообщили в редакцию о замеченных мерах безопасности, примененных на практике перед проведением праздника выпускников "Алые паруса" 27 июня.

На Васильевском острове в сторону Морской набережной ехали автомобили, описываемые как военные грузовики, на Крестовском острове, где планируется провести "концертную" часть – оцепление из сотрудников правоохранительных органов и машин ОМОН, а в центре города были заметны вертолеты, нарезающие круги у Сенатской набережной. Перекрыт Яхтенный мост, а у парка 300-летия сотрудниками правоохранительных органов была объявлена добровольная "зачистка" территории. Вдоль Приморского проспекта стоят автомобили Росгвардии.

Напомним, начало праздника выпускников "Алые паруса" запланировано на 22:30 по московскому времени. Мероприятие закрыто для горожан и состоится в формате телевизионной трансляции. Праздник изменит маршруты общественного транспорта, на съемки посмотреть не получится, как и купить алкоголь, а дороги в городе массово перекроют.

Видео: Piter.tv