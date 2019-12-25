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В Петербурге из-за "Алых парусов" остановилась продажа алкоголя
Сегодня, 15:54
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ruzannar

В Петербурге из-за "Алых парусов" остановилась продажа алкоголя

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Запрет действует с 22:00 26 июня до 11:00 28 июня.

В Петербурге  из-за праздника выпускников "Алые паруса" запретили продажу алкоголя на 2 дня. Так, продажа спиртной продукции остановлена с 22:00 26 июня до 11:00 28 июня, несмотря на то, что праздник пройдет в онлайн-режиме.

Однако официально обойти закон все-таки можно: индивидуальным предпринимателям, магазинам беспошлинной торговли, кафе, которые работают на вынос (летние веранды в городе еще не открыты).

Ранее мы сообщили, что "Алые паруса" изменят маршруты общественного транспорта.

Фото: Pixabay

Теги: алые паруса, белые ночи сaнкт-петербурга, запрет на продажу алкоголя
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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