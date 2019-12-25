"Алые Паруса" изменят маршруты общественного транспорта

Праздник пройдет в ночь с 27 на 28 июня.

В связи с подготовкой и проведением праздника выпускников "Алые паруса" в Петербурге изменят движение городского пассажирского транспорта. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

С 08:00 27-го июня и до 02:00 28-го июня будет закрыто движение по Большому Петровскому мосту и улице Савиной. Автобусы №14 отправятся от конечной остановки "Крестовский остров" по действующей трассе до Морского проспекта, затем поедут по Морскому проспекту, Петроградской улице, Большому Крестовскому мосту, Большой Зелениной улице и далее до конечной станции метро "Выборгская" по действующей трассе. Маршрутки будут направлены по тому же пути объезда.

Также с 19:00 27-го июня до 01:00 28-го июня будет закрыто движение по Приморскому проспекту на участке от Яхтенной улицы до улицы Савушкина. Изменения затронут маршрут автобусов №134А и №134Б.

Движение транспорта по ЗСД от Приморского проспекта до набережной реки Екатерингофки будет недоступно с 22:00 27-го июня до 01:00 28-го июня.

"Ночной автобус" №3М будет курсировать от станции метро "Рыбацкое" до станции метро "Приморская".

Также Piter.TV рассказал о том, какие дороги перекроют в день праздника. В этом году он будет проходить только в формате телетрансляции.

Фото: Piter.TV