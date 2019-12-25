Из-за видеотрансляции "Алых парусов" перекроют движение на дорогах Петербурга

Комитет по развитию транспортной инфраструктур подготовил маршруты объезда.

Вечером во вторник, 23 июня, стало известно, где именно перекроют движение из-за видеотрансляции праздника выпускников "Алые паруса".

Так, по Западному скоростному диаметру от Приморского проспекта до набережной реки Екатерингофки перекроют движение с 22:00 27 июня до 01:00 28 июня.

С 8 утра 27 июня до 2 ночи 28 июня перекроют движение по набережной реки Гребного канала; Северной дороге; Бодрову переулку; набережной Мартынова от Бодрова переулка до улицы Рюхина.

Также с 8 утра 27 июня до 6 утра 28 июня перекроют движение по Петровской косе. Помимо этого с 17:00 27 июня до 03:00 28 июня нельзя будет проехать по Морской набережной от Капитанской улицы до Наличной улицы; по Наличной улице от Уральской улице до Морской набережной.

В том числе с 19:00 27 июня до 01:00 28 июня водители не смогут проехать по Приморскому проспекту от Яхтенной улицы до улицы Савушкина, Яхтенной улицы от Приморского проспекта до Яхтенного моста, Яхтенному мосту, мосту Бетанкура, набережной Макарова в направлении от Адмиральского проезда к мосту Бетанкура.

Кроме этого с семи вечера 27 июня до двух ночи 28 июня движение перекроют по набережной Макарова в направлении от моста Бетанкура к Адмиральскому проезду.

Более точные маршруты перекрытия дорог и их объезда можно найти здесь.

Ранее мы писали, что бриг "Алых парусов" заметили в акватории Невы.

Фото: pixabay