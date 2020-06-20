Жители Васильевского острова любовались алыми парусами брига "Россия" на фоне заката

Фотографии и видео знаменитого парусника горожане выложили в соцсетях.

До всероссийского праздника выпускников "Алые паруса", который состоится 27 июня в Петербурге, осталось совсем немного времени. Артисты в условиях секретности ведут репетицию выступлений, шоу-программа держится в секрете.

Что скрыть не удалось – маршрут знаменитого корабля из книги Александра Грина. Бриг "Россия" продолжает репетиции в Финском заливе и стал ожидаемо притягательным для фотографий со стороны жителей Василеостровского района, вид из окон домов которых показывает обстановку на воде. Исключением не стал вечер субботы, 20 июня.

На своих страницах в соцсетях некоторые горожане отмечают, что при виде корабля "чувствуешь себя немного Ассолью". Многие отмечают прекрасный вид корабря из литературного произведения на закате.

В этом году традиционный праздник будет перенесен с улиц города в телевизионный формат для обеспечения эпидемиологической безопасности жителей города, заверили в администрации Петербурга. Несмотря на это, продажу алкоголя в магазинах города в день праздника все равно запретят. У большинства выпускников и их родителей данное решение не вызвало восторга, ранее мы поговорили с некоторыми из них.

Фото: ВКонтакте / Alina Molokovich, Анна Корнева, Василеостровские новости, Алёна Жагорина

Видео: ВКонтакте / Надежда Розова, Василеостровские новости