В день "Алых парусов" в Петербурге запретят продажу алкоголя в магазинах

Запрет сохранится даже несмотря на то, что праздник пройдет в формате телетрансляции.

В день проведения праздника выпускников "Алые паруса", 27 июня, в петербургских магазинах не будут продавать алкоголь. Как сообщили в комитете по промышленной политике, запрет сохраняется даже несмотря на то, что праздник пройдет в формате телетрансляции.

С 22.00 26 июня и до 11.00 28 июня розничная продажа спиртного в магазинах будет запрещена. При этом официально обойти запрет можно индивидуальным предпринимателям и организациям, оказывающим услуги общественного питания и продающими в розницу пиво, сидры, пуаре, медовуху, а также магазинам беспошлинной торговли. В комитете напомнили, что из-за неблагополучной эпидемобстановки во всех точках общепита запрещено обслуживать клиентов в зале: кафе, рестораны и бары по-прежнему работают на вынос или осуществляя доставку заказов на дом и в гостиницы.

Выпускники об "Алых парусах": "Это унизительно. Наш праздник пройдет без нас".

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