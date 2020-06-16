Выпускники об "Алых парусах": "Это унизительно. Наш праздник пройдет без нас"

"Алые паруса" состоятся 27 июня в формате телеэфира.

В Петербурге 27 июня состоится Всероссийский "Выпускной вечер" для школьников страны. Его финальной частью станет праздник "Алые паруса", который в этом году пройдет в телевизионном формате. Прямую трансляцию концертной программы проведет Пятый канал. А кульминацию праздника с водным шоу и проходом брига "Россия" по акватории Финского залива будут транслировать все центральные телеканалы. В этом году традиционный праздник выпускников "Алые паруса" будет перенесен с улиц Санкт-Петербурга в телевизионный формат для обеспечения эпидемиологической безопасности жителей города, заверили в администрации Петербурга.

В 2020 году отмечают 140-летие со дня рождения автора знаменитой повести "Алые паруса". Концертные номера будут посвящены произведениям Александра Грина. Среди участников концерта будут Дима Билан, Вера Брежнева, репер ST, Rasa, IOWA и другие. Автором сценария и постановщиком концертной части праздника стал Василий Бархатов, режиссер с мировым именем. Ведущими "Алых парусов", по традиции, будут Иван Ургант и Дарья Александрова.

Однако у большинства выпускников и их родителей данное решение не вызвало восторга. На сайте change.org появилось несколько петиций, в которых требуют отменить онлайн-празднование выпускного "Алые паруса" и перенести данное мероприятие на конец июля, когда основные экзамены будут сданы. На данный момент петицию подписали более 1000 человек.

Мнения выпускников о новом формате праздника "Алые паруса"

Piter.TV поговорил с несколькими выпускниками и выяснил, что почти все отрицательно относятся к данной идее, кто-то даже не планирует смотреть телеэфир, потому что такой формат не даст прочувствовать всю атмосферу праздника.

Телевизионный формат "Алых парусов" я считаю бессмысленной затеей, ведь главное в этом празднике – атмосфера. Выпускники со всего города, а некоторые и из регионов страны собираются все вместе, чтобы отметить окончание школы. Они гуляют, веселятся, многие заводят новые знакомства. Этот праздник очень знаковый для нас, выпускников, он будто ставит жирную точку в школьной жизни и, как бы громко не было сказано, является проводником во взрослую жизнь. Через онлайн формат этого всего не передать. Вряд ли можно ощутить себя частью всего этого торжества, что этот праздник, действительно, в твою честь. У нас до сих пор нет ощущения, что мы окончили школу из-за того, что последний звонок и в принципе 4 четверть вся прошла в онлайн. Просто нет осознания, что это конец. Так если и "Алые паруса" не смогут подтвердить в живую того, что мы уже не школьники, что мы выпускники 2020, можно и вовсе застрять в этом неопределенном состоянии. И очень странным мне кажется решение проводить "Алые паруса" до сдачи ЕГЭ. По мне, так это совершенно не логично, "Алые паруса" ставят точку в школьной жизни, а как ставить эту точку если еще не сданы экзамены? Ты еще не ощущаешь себя свободным, сидишь за вариантами ЕГЭ и переживаешь за сдачу, это напрочь отбивает желание праздновать. Анастасия Тимченко, выпускница 2020 года

Однако, Анастасия отметила, что, возможно, будет смотреть "Алые паруса", так как ей интересно, как организаторы будут выкручиваться, будет ли это отличаться от обычной записи праздника, которую показывают по телевидению каждый год.

И все же это наш праздник как никак, поймать хоть такую возможность стоит, элементарно представить, что мы там, на площади гуляем с друзьями, но честно говоря, это даже как-то унизительно. Наш праздник пройдет без нас. Анастасия Тимченко, выпускница 2020 года

Девушка при этом поделилась с Piter.TV информацией о том, что школьный выпускной она с одноклассниками отметит в конце июля после сдачи экзаменов на базе отдыха, так как они работают в обычном режиме, в отличие от ресторанов. Девушка отметила, что у некоторых её знакомых из других школ ещё в мае вовсе отменили все выпускные.

С Анастасией согласились и другие выпускники этого года. Вячеслав Шабалин рассказал, что "Алые паруса" по телевизору он уже смотрел дважды, поэтому такой формат он не приветствует, и в этом году наблюдать за праздником по ту сторону экрана не планирует, так как хотелось самому побывать на торжестве.

И я считаю, что лучше сначала сдать ЕГЭ, а потом праздновать выпускной, чтобы лишний раз не отвлекаться. Вячеслав Шабалин, выпускник 2020 года

Выпускница Яна З. рассказала, что относится к новому формату праздника "Алые паруса" нейтрально.

Конечно, грустно, что в этом году мы не сможем наблюдать "Алые паруса" с Дворцовой набережной, но это сейчас вынужденная альтернатива. И с одной стороны, действительно, наш путь ещё не окончен и выпускной можно было бы провести после кампании ЕГЭ. Но с другой стороны, это продолжение традиции, проводить Алые паруса в конце июня. Яна З., выпускница 2020 года

При этом выпускница отметила, что она будет смотреть "Алые паруса" даже в формате телеэфира, так как это её праздник, и она не хочет его пропустить.

Мнения соцсетей о празднике "Алые паруса"

Не утихают споры и в социальных сетях, большинство считают праздник в формате телеэфира глупостью и пустой тратой денег, так как можно просто показать запись прошлого года и никакой разницы в этом не будет. Как и выпускники, многие петербуржцы считают, что праздник можно было бы перенести на конец июля, когда экзамены будут сданы.

Фото и видео: Piter.TV