Горожане не смогут посмотреть на съемки "Алых парусов"

Трансляция праздника пройдет в ночь с 27 на 28 июня.

Съемки праздника выпускников "Алые паруса" пройдут на закрытом участке в акватории Финского залива в ночь с 27 на 28 июня. Трансляцию можно будет посмотреть на "Пятом канале".

Отмечается, что подплыть на плавсредстве и посмотреть на корабль вживую не удастся, так как на месте будут дежурить катера полиции, МЧС, поисково-спасательных и других служб. В Смольном уточняют, что находиться на участке опасно не только из-за движения парусника, но и из-за установки пиротехнического оборудования.

Парк 300-летия, прилегающие территории будут оцеплены, западная часть Крестовского острова и Петровской косы, северный и западный берега Васильевского острова – закрыты.

Ранее мы писали, что парк 300-летия в Петербурге обнесли вторым забором.

Видео: ВКонтакте / Надежда Розова, Василеостровские новости