Piter.tv показывает, как завершились "Алые паруса" в 2020 году

Итога праздник выпускников подвел проход по акватории Финского залива брига "Россия" с алыми парусами.

Piter.tv представляет репортаж с праздника выпускников "Алые паруса", который завершился минувшей ночью 28 июня в Петербурге. Большая концертная программа завершилась красочным представлением в акватории Финского залива. Режиссер Василий Бархатов стал автором сценария и постановщиком концертной части праздника.

В телетрансляции на Пятом канале петербуржцы и зрители со всей страны увидели грандиозное пиротехническое шоу и проход брига "Россия" по алыми парусами. Корабль со стороны Финского залива вошел в Неву, а Западный скоростной диаметр сам стал площадкой для светового шоу. Специально для организации праздника движение по ЗСД было перекрыто, горожан не пускали к зоне трансляции сотрудники правоохранительных органов.

Главной темой вечера стало творчество Александра Грина – в 2020 году отмечают 140 лет со дня рождения автора знаменитой повести "Алые паруса". Из-за "коронавирусных" ограничений выпускной было решено провести не на Дворцовой площади, а в "удаленном" формате телевизионной трансляции.

Праздник изменил маршруты общественного транспорта, на съемки посмотреть у петербуржцев не получилось совсем, а дороги в городе массово перекрыли, как и обещалось.

Видео: предоставлено пресс-службой Пятого канала, Piter.tv