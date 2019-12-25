Водно-пиротехническое шоу в акватории Финского залива начнется после полуночи.

В Петербурге стартовал праздник выпускников "Алые паруса", проходящий в этом году в режиме телетрансляции. Праздник стартует с музыкального концерта, главная сцена которого установлена на Крестовском острове. В течение нескольких часов телезрители смогут увидеть выступления звезд российской эстрады. Шоу началось в 22:30 часов 27 июня.

Организаторы события рассказали, что водно-пиротехническое шоу с проходом корабля в акватории Финского залива в районе моста Западного скоростного диаметра начнется в 0:30 часов 28 июня.

Главной темой вечера станет творчество Александра Грина – в 2020 году отмечают 140 лет со дня рождения автора знаменитой повести "Алые паруса".

Праздник изменил маршруты общественного транспорта, на съемки посмотреть не получится совсем, а дороги в городе массово перекрыли, как и обещалось.

Фото: Piter.tv