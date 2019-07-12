Парк 300-летия в Петербурге обнесли вторым забором

Сетчатым металлическим полотном парк защитили от любителей прогулок.

Парк 300-летия в Приморском районе Петербурга обнесли вторым забором: местные жители поделились в соцсетях фотографиями металлического сетчатого полотна, который стал дополнительной оградой парка.

Вероятно, новый "слой" забора руководство парка установило после того, как петербуржцы предпочли перелезать сквозь прутья, чтобы отдохнуть на пляже или прогуляться, вместо ожидания официального открытия парков. В комментариях другие горожане мгновенно отреагировали шутками и колкостями, некоторые из них отметили, что в заборе нет смысла, поскольку со стороны торгового центра вовсе нет никаких ограждений, и на территорию парка можно свободно попасть.

Осталось оборудовать пулемëтные гнëзда и выкопать рвы. пошутили пользователи

Некоторые горожане высказали предположение, что забор поставили в преддверии "Алых парусов", чтобы освободить акваторию от человеческой давки. Однако другие посетовали, что на свежем воздухе толпа будет не такой плотной и душной, как, например, в метро.

Ранее мы писали, что петербуржцев перестали штрафовать за прогулки в парках

Фото: Лахта Онлайн | Приморский район / "ВКонтакте"