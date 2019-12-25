Петербуржцев перестали штрафовать за прогулки в парках

При этом протоколы все так же составляются.

Петербуржцев перестали штрафовать за посещение парков и скверов. Piter.TV обратил внимание на то, что с начала июня объединенная пресс-служба судов Петербурга не сообщала о вынесенных штрафах за посещение зеленых зон.

Как выяснила "Фонтанка.ру", в июне в районные суды города поступило 427 протоколов за нарушение правил поведения при режиме повышенной готовности. Несмотря на то, что правоохранители и сотрудники МЧС продолжают составлять протоколы, суды выносят горожанам лишь предупреждения. Кроме того, в последней редакции постановления правительства №121 "О мероприятиях по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" целый ряд парков и скверов перестал попадать под запрет для посещения.

Отметим, что петербуржцы уже давно забыли о запрете. Так, например, они выломали часть ограды в парке 300-летия Петербурга, чтобы проникнуть в парк.

Губернатор пообещал, что доступ к зеленым зонам откроют, если количество заболевших коронавирусом будет снижаться.

Фото: Piter.TV