Петербуржцы выломали часть ограды в парке 300-летия Петербурга

Петербуржцы нашли способ, как попасть в парк 300-летия Петербурга в Приморском районе. Горожане сломали часть ограды. Очевидцы поделились кадрами в социальной сети.
Снимки были сделаны накануне, 7 июня. На кадрах видно, как горожане столпились у забора. Затем некоторые из них проникли на территорию парка.
На данный момент посещение парков и скверов в Петербурге запрещено в связи с ограничительными мерами по борьбе с COVID-19.
Ранее Piter.TV рассказал о том, что начнет работать в Петербурге с 8 июня.
Фото: vk.com/spb_today_unpublished
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