Петербуржцы выломали часть ограды в парке 300-летия Петербурга

Посещение зеленых зон сейчас запрещено.

Петербуржцы нашли способ, как попасть в парк 300-летия Петербурга в Приморском районе. Горожане сломали часть ограды. Очевидцы поделились кадрами в социальной сети.

Снимки были сделаны накануне, 7 июня. На кадрах видно, как горожане столпились у забора. Затем некоторые из них проникли на территорию парка.

На данный момент посещение парков и скверов в Петербурге запрещено в связи с ограничительными мерами по борьбе с COVID-19.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что начнет работать в Петербурге с 8 июня.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished