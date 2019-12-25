Что начнет работать в Петербурге с 8 июня

Впервые за несколько месяцев петербуржцы смогут купить одежду и прочие товары оффлайн. К работе также вернутся строительные компании и автомобильные салоны. Несмотря на ослабление ограничений, эпидемиологическая ситуация в городе по-прежнему продолжает оставаться сложной.

Открытие магазинов после карантина

Все условия, при которых торговые точки могут открыть свои двери для посетителей, перечислены в постановлении, которое подписал губернатор Александр Беглов на прошлой неделе. Некоторые послабления вступят в силу с 8 июня. Впервые с начала карантина горожане смогут приобрести одежду, обувь, автотовары и прочее не через интернет, а посетив магазин.

При этом принятые послабления пока не коснулись ТРК и ТЦ. Открыться смогли только те магазины, которые работают автономно, то есть имеют свое помещение и отдельный вход с улицы.

Согласно принятому губернатором документу, покупателей могут принимать непродовольственные магазины, площадь зала которых составляет не более 400 квадратных метров. Работников обязали отслеживать количество людей в помещении. На одного человека должно приходиться не менее четырех квадратных метров. Пользоваться примерочными до сих пор запрещено.

Посещать непродовольственные магазины можно всем петербуржцам. Главным условием является – отсутствие симптомов болезни. По-прежнему рекомендуется оставаться дома людям старше 65 лет.

Новые правила самоизоляции

Кроме торговых точек к работе могут вернуться строительные компании и автомобильные салоны. Обслуживать покупателей будут строго по предварительной записи. Автодилеров обязали регулярно обрабатывать торговые павильоны и выставочные машины. Про тестовые поездки придется пока забыть. В салон смогут зайти не более 10 человек за раз. Посетителям в обязательном порядке будут выдавать маски и перчатки на входе.

Коронавирус в СПб

Несмотря на ослабление ограничительных мер, ситуация с распространением коронавируса в городе по-прежнему остается сложной. По словам Беглова, количество заболевших превышает количество выздоровевших горожан. Смягчение ограничений направлено на восстановление экономики в Северной столице. Все петербуржцы до сих пор обязаны пользоваться средствами индивидуальной защиты в общественных местах.

По данным на 8 июня, в Петербурге подтвердили еще 326 новых случаев заражения коронавирусом, 156 человек выздоровели. За последние сутки в городе от COVID-19 умерли 15 человек. В целом по России зафиксировано 112 летальных случаев.

Ранее мы публиковали актуальные на 1 июня разрешения и ограничения в Ленобласти.

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