С понедельника 8 июня к работе вернулись офисы строительных компаний

За время пандемии коронавирус интерес к новостройкам значительно упал.

Спрос на недвижимость, в частности на новостройки, в период ограничительных мер упал на 50-55%. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по строительству.

С 8 июня офисы строительных компаний возвращаются к работе. В Комитете считают, что это будет способствовать постепенно му выравниванию ситуации. .

Также с сегодняшнего дня будут работать непродовольственные магазины, однако им придется соблюдать определенные условия. Речь идет о тех объектах розничной торговли, которые не расположены в ТЦ и ТК. Площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров и иметь отдельный вход с улицы. Также примерочные должны быть закрыты, а в помещении должен находиться один человек на площади четыре "квадрата".

Фото: Piter.TV