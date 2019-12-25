Непродовольственные магазины города начнут работу с 8 июня

В список исключения вошли объекты розничной торговли, которые находятся в ТЦ и ТРЦ.

Как стало известно в пятницу, 5 июня, со следующего понедельника, 8 июня, начнут работу автосалоны и магазины непродовольственных товаров. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В список исключения вошли объекты розничной торговли, которые находятся в ТЦ и ТРЦ. Так, смогут работать только те магазины, площадь торгового зала которых не превышает 400 квадратных метров, у которых есть отдельный вход с улицы. Также примерочные должны быть закрыты, а в помещении должен находиться один человек на площади четыре "квадрата".

В автосалонах разрешают посещение не более 10 клиентов за раз, тест-драйвы запрещены, а выставочные образцы нужно дезинфицировать.

Помимо этого по предварительной записи начнут работу организации-застройщики, которые занимаются реализацией жилых и нежилых помещений и машиномест.

Предприниматели должны следить за соблюдением всех мер, а также им необходимо сообщить в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, что они возобновляют работу со следующей недели.

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