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Каждый пятый сотрудник скорой помощи в Петербурге болеет коронавирусом
Сегодня, 20:26
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smirenny

Каждый пятый сотрудник скорой помощи в Петербурге болеет коронавирусом

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Скорая приезжает с задержками.

Как стало известно в пятницу, 5 июня, скорая помощь приезжает на вызовы с задержкой. Также каждый пятый сотрудник болеет, сообщила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Лариса Соловьева в эфире телеканала "Санкт-Петербург". 

Медикам приходиться перестраивать график, брать дополнительные дежурства. Естественно, графики отпусков тоже перенесены. Соловьева объяснила, что вывозы сортируют: часть звонков, которые не являются неотложными или экстренными, выполняет участковая служба. 

Петербуржцы стараются зря не беспокоить медиков и вызывают скорую помощь в экстренном случае. 

По словам врача скорой медицинской помощи высшей категории городской больницы № 40 Курортного района Геннадия Бидермана, сейчас заражены 6 врачей. 

Ранее мы писали, что в России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса. 

Фото: Piter.TV

Теги: комитет по здравоохранению, коронавирус, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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