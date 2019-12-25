Каждый пятый сотрудник скорой помощи в Петербурге болеет коронавирусом

Скорая приезжает с задержками.

Как стало известно в пятницу, 5 июня, скорая помощь приезжает на вызовы с задержкой. Также каждый пятый сотрудник болеет, сообщила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Лариса Соловьева в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Медикам приходиться перестраивать график, брать дополнительные дежурства. Естественно, графики отпусков тоже перенесены. Соловьева объяснила, что вывозы сортируют: часть звонков, которые не являются неотложными или экстренными, выполняет участковая служба.

Петербуржцы стараются зря не беспокоить медиков и вызывают скорую помощь в экстренном случае.

По словам врача скорой медицинской помощи высшей категории городской больницы № 40 Курортного района Геннадия Бидермана, сейчас заражены 6 врачей.

Ранее мы писали, что в России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса.

Фото: Piter.TV