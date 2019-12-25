Актуальные на 1 июня разрешения и ограничения в Ленобласти

Регион разделили на три зоны – зеленую, желтую и красную.

Режим самоизоляции в Ленобласти

Представители правительства Ленобласти опубликовали актуальные на 1 июня 2020 года разрешения и ограничения. Регион разделили на три зоны – зеленую, желтую и красную. Во всех трех в обязательном порядке необходимо носить маски в общественных местах. Кроме того, запрещается пользоваться услугами каршеринга, работать детским развлекательным центрам и детским игровым комнатам. Об остальных правилах самоизоляции читайте подробнее в материале Piter.TV.

Зона 3 (зеленая зона)

В эту зону попадают Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский и Тихвинский районы Ленобласти. С 1 июня там разрешена торговля непродовольственными товарами вне торговых центров. Также разрешили работу ярмарок, торговых центров и комплексов. Открыться могут парки развлечений, библиотеки, кинотеатры и театры (при условии заполняемости зала на 50%).

Кроме того, разрешили открыться МФЦ (полный перечень услуг, но строго по записи) и соцучреждениям с временным проживанием для детей-инвалидов. Спортом можно заниматься как фитнес-центрах, так и на свежем воздухе (без использования раздевалок). Можно посещать музеи (экскурсии в помещении не более 10 человек, на свежем воздухе – без ограничений), салоны красоты и стоматологии. Жителям этих районов Ленобласти разрешили рыбачить и охотиться. Работают дежурные группы в детских садах и кружки дополнительного образования (не более 12 человек в группе).

Также в зеленой зоне могут работать гостиницы и кафе. Для общепита есть несколько условий: использование открытых террас, заполняемость зала не более 50%, столы должны находиться на расстоянии 1,5 метров друг от друга.

Зона 2 (желтая зона)

В эту зону вошли Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский, Волосовский, Киришский районы Ленобласти, а также Сосновый Бор. Здесь разрешено заниматься торговлей непродовольственных товаров вне торговых центров. Могут работать ярмарки, ТЦ и ТК площадью до и более 36 тысяч квадратных метров (разрешена работа на площади до 400 квадратных метров, при этом на одного посетителя должно приходиться не менее 4 квадратных метров).

В этих районах могут работать МФЦ (ограниченный перечень услуг, строго по записи), парки развлечений, библиотеки, театры (только репетиции) и Дома культуры (индивидуальные или парные занятия).

Также могут открыться салоны красоты, но для предоставления услуг определенных категорий: уход за волосами, маникюр, педикюр, солярий. Заполняемость зала должна быть не более 50%. Разрешено посещение стоматологий, музеев (экскурсии на свежем воздухе до 10 человек, в помещении – не более пяти человек в группе). Кроме того, можно отправиться на рыбалку и охоту. Работают дежурные группы в детских садах и кружки дополнительного образования (индивидуальные или парные занятия).

Могут работать гостиницы и кафе (с использованием террас, заполняемостью не более 50% и расстоянием между столами в 1,5 метра).

Зона 3 (красная зона)

В красную зону попали шесть районов Ленобласти, в их числе Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Кировский и Ломоносовский. Здесь разрешается продавать непродовольственные товары вне торговых центров (кроме парфюмерии и косметики), могут работать ярмарки (к продаже допускаются продукты питания, деревья, цветы и овощи). Разрешена работа ТЦ и ТК (на тех же условиях, что и в желтой зоне).

Жителям районов из красной зоны можно пользоваться услугами МФЦ (ограниченный перечень услуг, строго по записи), разрешен спорт на свежем воздухе (индивидуальные и парные тренировки) и индивидуальные занятия в Домах культуры. В театрах разрешены только репетиции.

В красной зоне могут открыться стоматологии и салоны красоты (уход за волосами, маникюр, педикюр, заполняемость зала не более 50% и не более двух посетителей одновременно). Работают дежурные группы в детских сады и музеи (разрешены только экскурсии на свежем воздухе с группами до пяти человек). В гостиницах разрешено проживание и прогулки на свежем воздухе.

Запрещена работа парков развлечений, соцучреждений с временным проживанием для детей-инвалидов, фитнес-центров. Также нельзя посещать кружки дополнительного образования, библиотеки, кинотеатры и общепит.

Ранее мы публиковали новые правила самоизоляции в Петербурге, вступившие в силу с 1 июня.

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