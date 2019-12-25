Новые правила самоизоляции в Петербурге: что можно и нельзя с 1 июня

Власти города постепенно начинают смягчать ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Губернатор Александр Беглов подписал очередной указ о внесении изменений в постановление городского правительства №121 от 13 марта. В пресс-службе Смольного отмечают, что большинство мер, направленных на борьбу с COVID-19, продлеваются до 14 июня. Однако есть и некоторые послабления. Piter.TV рассказывает петербуржцам, что можно делать и нельзя с 1 июня.

Что можно

С 1 июня отменяется режим самоизоляции для горожан старше 65 лет. Теперь пожилым людям можно беспрепятственно выходить на улицу, однако власти Петербурга рекомендуют покидать дома только в случае необходимости.

Кроме того, с 1 июня обязанность носить маски и перчатки стала носить рекомендательный характер. Однако это касается только улицы.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук можно приобрести не только в аптеках. На 72 станциях петербургского метрополитена установили 200 аппаратов с масками и перчатками. Также их продают во многих магазинах и объектах торговли.

Также с 1 июня петербуржцам разрешили посещать кладбища, но при соблюдении обязательного условия – использовании масок и перчаток. Также начинают работу юристы и нотариусы, правда, попасть к ним можно только по предварительной записи.

В начале летнего месяца в Петербурге увеличится количество дежурных групп в детских садах. В одной группе не должно быть более 12 воспитанников.

С 1 июня в Петербурге снова начнут действовать льготные проездные. Ими смогут воспользоваться школьники и студенты, пенсионеры и петербуржцы, достигшие возраста 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет. Ресурс, оставшийся на карте по состоянию на 28 марта, целиком восстановится.

Активировать льготные проездные можно автоматически в течение июня или по заявлению с июля и до конца года.

Также вернется льготный проезд из пригородных районов вроде Колпино, Ломоносова и Павловска. Условие одно – чтобы начальный и конечный пункт поездки были на территории Петербурга.

Что нельзя

По-прежнему нельзя нарушать введенный с 12 мая масочно-перчаточный режим в магазинах, аптеках, автовокзалах, аэропортах, в общественном транспорте. Также нельзя появляться без масок и перчаток на территории кладбищ.

Всем учебным заведениям (кроме медицинских) до 14 июня нельзя принимать студентов очно. Это касается и дополнительных курсов.

Жителям Петербурга нельзя воспользоваться льготными и бесплатными проездными в пригородных автобусах и электричках в направлении Петербурга (за исключением участков в административных границах города).

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