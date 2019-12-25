Из больниц выписали 156 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 8 985 случаев коронавируса в 83 субъектах, в том числе 3 293 случая (36,6%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 326 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 50. За последние сутки умерли 112 человек, в том числе 15 человек в Петербурге.

За последние сутки выписано 3 957 человек, в том числе 156 человек в Петербурге и 67 человек в Ленобласти.

Смольный заявил о выходе Петербурга на плато по коронавирусу.

Фото: Piter.TV