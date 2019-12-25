Смольный заявил о выходе Петербурга на плато по коронавирусу

Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил, что город вышел на плато по заболеваемости коронавирусом.
По словам чиновника, ежедневно в петербургские больницы поступает примерно столько же пациентов, сколько выписывается. Эта тенденция сохраняется уже на протяжении двух недель. Далее должно наблюдаться снижение числа заболевших коронавирусом.
Однако уверенно говорить о выходе на плато можно будет через несколько дней. Лисовец заявил, что успехи по борьбе с COVID-19 основаны на эффективной работе системы здравоохранения.
Ранее мы писали, что в настоящее время в "Ленэкспо" развернуто 1474 койки.
Фото: pixabay.com
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