В настоящее время в "Ленэкспо" развернуто 1474 койки

На лечении во временном госпитале находятся 483 пациента.

Начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов в эфире программы "Петербург против коронавируса" на телеканале "Санкт-Петербург" рассказал, сколько коек развернуто в "Ленэкспо", и как дорого обходится лечение во временном госпитале.

По словам Кабанова, сейчас в "Ленэкспо" 1474 коек. На сегодняшний день на лечении там находятся 483 пациента. 11 дней госпитализации для одного человека стоят 48,5 тысяч рублей. В эту сумму входят затраты на терапию для больных, их питание, зарплаты сотрудникам и коммунальные услуги. Однако это не полный тариф, поскольку часть денег остается в том стационаре, в который попадает пациент на долечивание.

Напомним, временный госпиталь в "Ленэкспо" открыли для пациентов с коронавирусом в начале мая. Туда попадают люди, у которых заболевание протекает в легкой или средней степени тяжести. Стоимость лечения не менялась с начала его работы.

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Фото: gov.spb.ru