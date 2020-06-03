Иммунитет к COVID-19 может быть не вечным

Новый коронавирус поставил перед экспертами множество вопросов.

Вероятность повторного заражения коронавирусом очень мала. Такую точку зрения в интервью "Российской газете" озвучил заведующий кафедрой эпидемиологии Иркутского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Александр Ботвинкин.

По словам профессора, новый коронавирус поставил перед экспертами множество вопросов. Среди них и риск повторного заражения. Ботвикин полагает, что выработанные организмом антитела должны исключить такую возможность, однако накопленных данных пока недостаточно. По оценкам эксперта, иммунитет против COVID-19 может сохраняться примерно год, потом он может стать слабее.

Доктор привел в пример вакцинацию от кори, которую делают всем детям. При этом во взрослом возрасте человек может заболеть, если не сделать ревакцинацию. Аналогичного эффекта следует ожидать и после начала вакцинации от нового типа коронавируса.

Видео: YouTube/ Big Money