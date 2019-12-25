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В Петербурге открылись непродовольственные магазины
Сегодня, 10:25
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге открылись непродовольственные магазины

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Понедельник, 8 июня, стал первым за последние несколько месяцев денем, когда горожане могут приобретать одежду.

В понедельник, 8 июня, стало известно, что в Петербурге впервые за несколько месяцев открылись непродовольственные магазины. Соответствующее постановление ранее подписал градоначальник Северной столицы Александр Беглов. 

Так, за много месяцев горожане впервые смогут сегодня приобрести одежду, автотовары, приборы и прочие вещи не первой необходимости. Стоит отметить, что при этом в Петербурге не работают ТЦ и ТРЦ. Функционируют лишь те магазины, где площадь торгового зала  не превышает 400 квадратных метров. Кроме того, у этих торговых точек должен быть вход с улицы.

В таких магазинах также обязаны соблюдать все противоэпидемические меры. 

Ранее мы сообщали о том, что понедельник станет самым теплым днем с начала года в Петербурге.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Коронавирус в Петербурге,

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