Понедельник станет самым теплым днем с начала года в Петербурге

Температура воздуха сегодня поднимется до плюс 27-29 градусов.

В понедельник, 8 июня, за метеорологические условия в Петербурге будет отвечать теплый сектор циклона, приближающегося с юго-запада. В этот день ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Такой прогноз дал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Facebook.

Синоптик напомнил, что воскресенье, 7 июня, стало самым теплым днем с начала года в Петербурге. Однако понедельник побьет этот рекорд. Сегодня температура воздуха в городе на 7-8 градусов превысит норму. Столбики термометров поднимутся до плюс 27-29 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью 4-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее мы писали, что петербуржцы решили открыть купальный сезон в парке Интернационалистов.

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