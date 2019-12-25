Петербуржцы решили открыть купальный сезон в парке Интернационалистов

Жители Фрунзенского района не устояли перед солнечной погодой.

Днем в воскресенье, 7 июня, издание "Фонтанка" указало на то, что множество петербуржцев решили выбраться к воде в Парке Интернационалистов. Некоторые из них решили искупаться и сделать шашлыки на открытом воздухе, вопреки режиму самоизоляции.

Напомним, накануне горожане массово отправились к часовне Ксении Блаженной на Смоленском кладбище. В этот день вокруг часовни в надежде на помощь в личных делах собралось множество горожан и гостей города, которым смягченный режим карантина в Петербурге, позволяющий посещать кладбища, оказался только на руку.

Фото: fontanka.ru