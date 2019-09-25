Петербуржцы массово отправились к часовне Ксении Блаженной

Поводом стала Родительская суббота перед Троицей и день памяти и причисления Ксении к лику святых.

Пользователи соцсетей массово поделились фотографиями со Смоленского кладбища на Васильевском острове, где расположена часовня Ксении Блаженной. Поводов для этого несколько – православные верующие в субботу, 6 июня отмечают Родительскую субботу перед праздником Троицы и день причисления Ксении Петербургской к лику святых.

В этот день вокруг часовни в надежде на помощь в личных делах собралось множество горожан и гостей города, которым смягченный режим карантина в Петербурге, позволяющий посещать кладбища, оказался только на руку.

Фото: Piter.tv