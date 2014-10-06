В поселке Кондратьево прошло торжественное открытие часовни в честь героев СВО

Открытие часовни имеет большое значение для каждого жителя, здесь можно выразить уважение отважным соотечественникам и помолиться за тех, кто продолжает защищать нашу страну.​

В поселке Кондратьево рядом с храмом Покрова Пресвятой Богородицы прошло торжественное открытие часовни имени святого великомученика Георгия Победоносца. Часовня создана в память героев специальной военной операции, отдавших свою жизнь при выполнении боевых заданий, информирует пресс-служба администрации Выборгского района Ленобласти.

Мероприятие посетили родственники и друзья местных участников СВОи, а также представители местного самоуправления, работники учреждений и организаций, духовенство.

Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов выразил благодарность всем участникам проекта, отметив, что району важно сохранять память о защитниках родины и их доблестных поступках. Открытие часовни имеет большое значение для каждого жителя, здесь можно выразить уважение отважным соотечественникам и помолиться за тех, кто продолжает защищать нашу страну.​

Фото: Администрация Выборгского муниципального района Ленобласти

