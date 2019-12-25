Колледж для подготовки инженеров в сфере протезирования откроют в Петербурге

Основной целью инициативы является поддержка ветеранов СВО, предоставление им возможности профессионально развиваться и реализовывать себя в новом качестве.

В Петербурге вскоре откроют колледж, ориентированный на подготовку инженеров в области протезирования. Эта инициатива была озвучена генеральным директором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым.

Новая образовательная программа позволит будущим специалистам овладеть необходимыми компетенциями для работы с новейшими технологиями протезирования. Упор будет сделан на практические занятия и освоение современных методик. Особое внимание уделяет участникам специальной военной операции (СВО), перенесшим травмы и прошедшим процесс протезирования. Им предлагается продолжить обучение, чтобы впоследствии заниматься профессиональной деятельностью в перспективной технологической отрасли.

По словам Сергея Чемезова, эта договорённость достигнута совместно с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Основной целью инициативы является поддержка ветеранов СВО, предоставление им возможности профессионально развиваться и реализовывать себя в новом качестве.

Фото: Правительство Петербурга