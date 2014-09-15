Петербуржцы могут пройти бесплатное лечение катаракты с заменой хрусталика до середины декабря

Замена хрусталика является одной из наиболее востребованных операций в данном медицинском учреждении, проводимой ежегодно тысячам пациентов.

С 15 сентября по середину декабря жители Петербурга получат уникальную возможность воспользоваться бесплатными услугами по лечению катаракты с последующей заменой хрусталика, а также пройти инъекционную терапию для терапии серьезных глазных патологий, таких как диабетическая ретинопатия, макулярные отеки и другие состояния, пишет "Петербургский дневник".

Центр микрохирургии глаза имени академика С.Н.Федорова в Петербурге расширил программу оказания специализированной помощи пациентам с различными офтальмологическими диагнозами благодаря дополнительному финансированию от Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Акция продлится до середины декабря.

Кроме замены хрусталика, граждане имеют право на получение бесплатных инъекций препаратов-антиангиогенов, применяемых при лечении влажной формы макулодистрофии, диабетической ретинопатии и прочих состояний, угрожающих серьезными нарушениями зрения вплоть до полной потери способности видеть.

Для участия в программе необходимы следующие шаги:

Получить направление по форме 057/у из местной поликлиники на консультацию или хирургическое вмешательство в филиал Национального медицинского исследовательского центра "Микрохирургия глаза" в Санкт-Петербурге. Наличие направления гарантирует бесплатное прохождение консультации, диагностического обследования и самой процедуры за счет средств Фонда ОМС.

Если рекомендация врача частной клиники подтверждает потребность в операции, пациенты вправе оплатить самостоятельное предварительное обследование (стоимость около 7000 рублей), но сами медицинские манипуляции будут проводиться безвозмездно.

Для записи на прием необходимо позвонить по контактному номеру (812) 324-66-66 или оставить заявку на официальном сайте учреждения.

Фото: предоставлено Центром микрохирургии глаза Федорова в Санкт-Петербурге