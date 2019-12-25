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Губернатор обозначил возможный срок открытия парков в городе
Сегодня, 16:26
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nadezhda_sib

Губернатор обозначил возможный срок открытия парков в городе

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Все зависит от того, будет ли и дальше снижаться заболеваемость коронавирусом.

Губернатор Петербурга в эфире радио "Россия" рассказал о том, когда в Петербурге могут открыть парки и скверы. 

В том случае, если в городе сохранится тренд на снижение заболеваемости, то власти совместно с Роспотребнадзором будут готовы снять новые ограничения, прежде всего ―  в отношении зеленых зон. .

Ранее вице-губернатор заявил о том, что в Смольном ждут "зеленого свистка" от Роспотребнадзора.

Сегодня в Петербурге стало известно о 220 новых случаях коронавируса, вчера ― 217.

Фото: Piter.TV

Теги: зеленая зона, ограничения, парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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