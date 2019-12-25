Губернатор обозначил возможный срок открытия парков в городе

Все зависит от того, будет ли и дальше снижаться заболеваемость коронавирусом.

Губернатор Петербурга в эфире радио "Россия" рассказал о том, когда в Петербурге могут открыть парки и скверы.

В том случае, если в городе сохранится тренд на снижение заболеваемости, то власти совместно с Роспотребнадзором будут готовы снять новые ограничения, прежде всего ― в отношении зеленых зон. .

Ранее вице-губернатор заявил о том, что в Смольном ждут "зеленого свистка" от Роспотребнадзора.

Сегодня в Петербурге стало известно о 220 новых случаях коронавируса, вчера ― 217.

Фото: Piter.TV