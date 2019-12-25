Батанов ждёт "зеленого свистка" от Роспотребнадзора на открытие парков

До разрешения ведомства парки не откроют.

Смольный ждет распоряжения от Роспотребнадзора для открытия парков и скверов. Об этом сообщил вице-губернатор Эдуард Батанов на заседании в Законодательном Собрании 17-го июня.

Батанов заявил, что власти ждут "зеленого свистка" от ведомства и только после этого можно будет открыть доступ в зеленые зоны. Когда это произойдет — пока неизвестно.

Некоторых петербуржец не останавливает то, что парки закрыты. Так, например, жители города выломали часть ограды в парке 300-летия Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что разговор о поправках в Конституцию привел депутатов ЗакСа Петербурга к конфликту.

Фото: Piter.TV