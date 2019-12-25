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Батанов ждёт "зеленого свистка" от Роспотребнадзора на открытие парков
Сегодня, 14:28
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nadezhda_sib

Батанов ждёт "зеленого свистка" от Роспотребнадзора на открытие парков

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До разрешения ведомства парки не откроют.

Смольный ждет распоряжения от Роспотребнадзора для открытия парков и скверов. Об этом сообщил вице-губернатор Эдуард Батанов на заседании в Законодательном Собрании 17-го июня.

Батанов заявил, что власти ждут "зеленого свистка" от ведомства и только после этого можно будет открыть доступ в зеленые зоны. Когда это произойдет — пока неизвестно. 

Некоторых петербуржец не останавливает то, что парки закрыты. Так, например, жители города выломали часть ограды в парке 300-летия Петербурга. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что разговор о поправках в Конституцию привел депутатов ЗакСа Петербурга к конфликту. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зеленая зона, парки, скверы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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