Разговор о поправках в Конституцию привел депутатов ЗакСа Петербурга к конфликту

Сегодня на заседании Законодательного Собрании в Петербурге между депутатами произошел конфликт. Члены фракции "Единая Россия" "напали" на беспартийного Михаила Амосова за его высказывание.
На заседании затронули тему голосования по поправкам в Конституцию. Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров посоветовал депутатам "настроиться на патриотическую волну" и напомнил о достижениях Владимира Путина. По мнению Макарова, противники поправок занимаются "мутным политическим пиаром".
Председателю решил возразить Михаил Амосов. В дело вмешался зампредседателя парламента Александр Дроздов и назвал Амосова "предателем" и "пятой колонной". К конфликту присоединились другие члены "Единой России".
Ранее ЦИК зафиксировал 17 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции.
Фото: трансляция заседания Законодательного Собрания
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