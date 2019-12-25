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Разговор о поправках в Конституцию привел депутатов ЗакСа Петербурга к конфликту
Сегодня, 12:37
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nadezhda_sib

Разговор о поправках в Конституцию привел депутатов ЗакСа Петербурга к конфликту

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Михаил Амосов не одобрил поправки. В "Единой России" его не поддержали.

Сегодня на заседании Законодательного Собрании в Петербурге между депутатами произошел конфликт. Члены фракции "Единая Россия" "напали" на беспартийного Михаила Амосова за его высказывание.

На заседании затронули тему голосования по поправкам в Конституцию. Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров посоветовал депутатам "настроиться на патриотическую волну" и напомнил о достижениях Владимира Путина. По мнению Макарова, противники поправок занимаются "мутным политическим пиаром".

Председателю решил возразить Михаил Амосов. В дело вмешался зампредседателя парламента Александр Дроздов и назвал Амосова "предателем" и "пятой колонной". К конфликту присоединились другие члены "Единой России". 

Ранее ЦИК зафиксировал 17 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции. 

Фото: трансляция заседания Законодательного Собрания

Теги: амосов, закс, поправки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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