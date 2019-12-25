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ЦИК зафиксировал 17 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции
Сегодня, 11:35
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nadezhda_sib

ЦИК зафиксировал 17 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции

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ЦИК обнародовал, в каких именно учреждениях Петербурга могли быть нарушения.

В ЦИК поступило 17 жалоб на возможное нарушение прав участников голосования по поправкам в Конституцию РФ, 7 из них — из Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома. 

По информации заявителей, их принуждали к голосованию. Петербуржцы пожаловались на администрацию Кировского района, медицинские учреждения Кировского района, администрацию Курортного района, жилищный комитет города и городской комитет по культуре. 

ЦИК проверит сообщения о принуждении бюджетников к голосованию по Конституции. 

Фото: ЦИК России / ВКонтакте

Теги: голосование, цик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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