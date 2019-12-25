ЦИК зафиксировал 17 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции

В ЦИК поступило 17 жалоб на возможное нарушение прав участников голосования по поправкам в Конституцию РФ, 7 из них — из Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.
По информации заявителей, их принуждали к голосованию. Петербуржцы пожаловались на администрацию Кировского района, медицинские учреждения Кировского района, администрацию Курортного района, жилищный комитет города и городской комитет по культуре.
ЦИК проверит сообщения о принуждении бюджетников к голосованию по Конституции.
Фото: ЦИК России / ВКонтакте
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