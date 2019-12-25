В Петербурге обнаружили 220 новых случаев заболевания COVID-19

Это на три случая больше, чем 21 июня.

За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали 220 новых случаев заболевания COVID-19. Данные представил Информационный центр по мониторингу заболеваемости коронавирусом.

В понедельник, 22 июня, было выписано по выздоровлению 220 человек, 35 человек скончались.

Тест на коронавирус сдали более 16 тыс. человек. Более 2 тыс. находятся под медицинским наблюдением.

Всего за последние сутки стало известно о 7425 случаях заболевания в 84 регионах России. С начала пандемии количество заболевших в стрене достигло 559,7 тыс. человек.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд разберется в массовом заражении коронавирусом пациентов Покровской больницы.

Фото: Piter.TV