За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус более 16 тысяч человек

Под медицинским наблюдения находятся более 2 тыс. петербуржцев.

За последние сутки в Петербурге провели 16 675 тестов на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Под медицинском наблюдением находится 2 149 человек, 1364 ― контактные, 724 ― на самоизоляции, 52 ― в обсерваторе.

В понедельник, 22 июня, в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 709 вызовов. В службе экстренных вызовов по номеру "112" обработали 199 обращений. О прибытии из другой страны на территорию РФ рассказали 27 человек. В Городскую службу скорой помощи направили 29 обращений, а 42 ― в полицию.

Ранее Piter.TV подвел итоги по тестированию на коронавирус в мае. Тогда наибольшее количество тестов провели 28 мая (более 14 тысяч).

Фото: Piter.TV