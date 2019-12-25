Как росли объемы тестирования на COVID-19 в Петербурге в мае

Piter.TV собрал показатели каждого дня, проследил за ростом количества тестов в течение месяца и напомнил, где в Петербурге можно сдать тесты на наличие инфекции.

Май в Петербурге уже 10 дней как закончился, а значит можно подвести точные итоги по объемам тестирования на коронавирус в этом месяце. Piter.TV проследил в одной инфографике рост количества проведенных исследований на наличие COVID-19 и делится собранными воедино цифрами за каждый день последнего весеннего месяца.

Согласно данным городского комитета по здравоохранению, май начался со среднего показателя в 7 с небольшим тысяч тестов в сутки. До 6 мая включительно этот показатель незначительно опускался и поднимался до 3, 5 и 4 тысяч тестов и в итоге вернулся к 7 тысячам. Столь небольшие цифры можно считать итогом пятидневных майских праздников, когда петербуржцы были заняты выходными делами и прогулками. Уже 7 и 8 мая счет открылся на десяток тысяч (11 324 и 12 562 тестов соответственно), спустился до 9 тысяч на следующий день, а затем рухнул до 2 с небольшим. Резкий скачок показателя вниз можно списать на вторую порцию майских выходных. В последующие пять дней количество проведенных ковидных исследований понемногу растет и уже 15 мая составляет 13 827 тестов за сутки. 16 и 17 мая объемы снова падают (до 8200 и 2792 соответственно), объяснить их снижение на данном этапе уже затруднительно: возможно, работа медиков сбавила обороты в выходные дни. Затем объемы вновь набирают хорошие темпы и не сбавляют их вплоть до 24 числа. В это время специалисты проводили в сутки более 13 тысяч, 11 тысяч, 14 тысяч и 10 тысяч тестов. 24 мая показатели снова сильно снижаются до 3 тысяч тестов в сутки, а после, с 25 по 30 мая, крупно растут: 11036 исследований, затем 12 692, 14 293, 14 648, после 13 972 и 10 124 тестов. В последний день мая показатель остановился на 4663 тестах.

Визуально рост объема тестирований напоминает волну: от больших значений спускается к меньшим, затем снова стремительно взмывает вверх и снова значительно падает вниз. И так четыре раза за месяц. В среднем рост ежедневных тестирований показывал повышение в течение 4-5 дней, после чего возвращался к показателям поменьше. Заметно, что самые пики диаграммы, самые крупные значения, выпадают на пятницы (8, 15, 22, 29 мая). Можем предположить, что именно по пятницам специалисты допроверяют собранные за неделю тесты или принимают особенно большой поток людей перед выходными. Антирекорды бьют, напротив, воскресенья (10, 17, 24 мая).

Меньше всего тестов зафиксировано 17 мая, в то воскресенье специалисты проверили лишь 2792 человека, а месячный рекорд поставили 28 мая – 14648 исследований провели в течение того четверга. Всего в течение мая медики провели 295 656 тестов на коронавирусную инфекцию. Более половины всех ежедневных тестов измерялись десятками тысяч, 25% составили дни, в которые проводили от 5 до 10 тысяч тестов, и 20% осталось самым немногочисленным объемам менее 5000 исследований в сутки.

Результаты тестов на коронавирус попадают в городскую статистику как из государственных учреждений, так и из частных клиник и лабораторий. Как Piter.TV подтвердили в пресс-центре лабораторной службы "Хеликс", все центры, проводящие в пандемию ковидные анализы, тесно взаимодействуют с местным Роспотребнадзором. Тот, в свою очередь, обменивается информацией с городским комздравом, который и делится ежедневной статистикой по тестам в городе.

Все результаты тестирования в обязательном порядке передаются в территориальное подразделение Роспотребнадзора. пресс-служба "Хеликса"

Где можно сдать тест на коронавирус сегодня

Пандемия COVID-19 хоть и медленно отступает, но все еще представляет угрозу для каждого из петербуржцев. Piter.TV напоминает, где можно сдать тест на наличие коронавирусной инфекции. Данные основаны на информации комитета по здравоохранению, актуальной на 8 июня.

В действующем перечне клиник и медицинских учреждений, где можно провериться на наличие COVID-19, значатся:

взрослые и детские отделения городских поликлиник №24, 27, а также городская поликлиника №28 в Адмиралтейском районе;

поликлинические отделения (ПО) №2, 3, 4, 53 и детские ПО №1, 5, 24 городской поликлиники №4 в Василеостровском районе;

городские поликлиники №54, 76, 86, 96,112, 118 и детская поликлиника №29 в Калининском районе;

городские поликлиники №23, 42 и детское ПО №25 городской поликлиники №88 в Кировском районе;

городская поликлиника №71 в Колпинском районе;

взрослые и детское ПО №65 городской поликлиники №91, взрослые и детское ПО №28 городской поликлиники №93, взрослое отделение городской поликлиники №106 в Красносельском районе;

противотуберкулезный диспансер городской больницы № 40 в Сестрорецке;

городские поликлиники №21, 48, 51, 75, детские ПО №31 и 39 городской поликлиники №51, детская поликлиника №35, ПО №47 в поликлинике №48, а также детское ПО №47 в детской горполиклинике №35 в Московском районе;

Николаевская больница и городская поликлиника №122 в Петродворцовом районе;

городская поликлиника №49 и ее ПО №33, 63 и детское ПО №20, городские поликлиники №98, 102, детская поликлиника №30, детские ПО №2 и 4 в поликлинике №30, городская поликлиника №111 и ее детское ПО №77, городская поликлиника №114 и ее взрослые ПО №115 и 121 и детские ПО №16, 50, 70 и 75 в Приморском районе;

детская городская поликлиника №49 и горполиклиника №60 в Пушкинском районе;

городские поликлиники №44, 78 и 109 во Фрунзенском районе;

городская поликлиника №37 и ее детское ПО №12, горполиклиника №39, детские поликлиники №8 и 44 в Центральном районе.

Среди частных клиник и лабораторий значатся "Глобус Мед", "Хеликс", "ЛабСтори", "Ситилаб", "Гемотест", "Лахта клиник", "Арсвита", "Приоритет", а также Северо-Западный центр доказательной медицины.

Тем временем, количество новых жертв коронавируса в Петербурге выросло почти на 50 человек.

Инфографика: Евгений Рыбкин / Piter.TV