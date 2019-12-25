Количество новых жертв коронавируса в Петербурге выросло почти на 50 человек

В Ленобласти за последние сутки от COVID-19 скончались четыре человека.

За последние сутки в России зафиксировали 216 летальных случаев от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Больше всего людей за указанный период скончались в Москве – 56 человек. На втором месте по числу летальных случаев от COVID-19 оказался Петербург, где умерло 49 зараженных. В топ-5 также попали Подмосковье (32 человека), Тверская и Нижегородская области (по пять человек). В Ленобласти за сутки новая коронавирусная инфекция унесла жизни четырех людей. Таким образом, количество летальных случаев в стране с начала пандемии достигло 6358.

Ранее были раскрыты условия для въезда россиян в Турцию.

Фото: pixabay.com