Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России на официальном сайте. Эксперты ссылаются на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя. Чиновник объяснил, что страна ожидает приезда российских путешественников только в июле. По прибытию в государство у туристов не будут просить справок или тестов, которые подтверждают отсутствие COVID-19.
Мехмет Эрсой добавил, что по прибытию в Турцию туристов будут проверять. Всем путешественникам измерят температуру. Тем, у кого она поднимется выше 38 градусов, будет предложено направиться в медицинский пункт для проведения теста на коронавирус.
Если в нашей стране кто-то заболеет, мы предоставим нужные медицинские услуги. В этом отношении никто не должен беспокоиться
Мехмет Эрсой, глава Минтуризма Турции
Чиновник добавил, что Анкара ведет переговоры с Москвой по поводу возобновления авиасообщения. Россия отмечает, что Турция является одной из первых стран, с которыми Кремль надеется восстановить авиасообщение.
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Видео: YouTube / CNN TÜRK
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