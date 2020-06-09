От туристов не будут просить медицинские справки об отсутствии коронавируса.

Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России на официальном сайте. Эксперты ссылаются на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя. Чиновник объяснил, что страна ожидает приезда российских путешественников только в июле. По прибытию в государство у туристов не будут просить справок или тестов, которые подтверждают отсутствие COVID-19.

Мехмет Эрсой добавил, что по прибытию в Турцию туристов будут проверять. Всем путешественникам измерят температуру. Тем, у кого она поднимется выше 38 градусов, будет предложено направиться в медицинский пункт для проведения теста на коронавирус.

Если в нашей стране кто-то заболеет, мы предоставим нужные медицинские услуги. В этом отношении никто не должен беспокоиться Мехмет Эрсой, глава Минтуризма Турции

Чиновник добавил, что Анкара ведет переговоры с Москвой по поводу возобновления авиасообщения. Россия отмечает, что Турция является одной из первых стран, с которыми Кремль надеется восстановить авиасообщение.

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Видео: YouTube / CNN TÜRK