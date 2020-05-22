Первыми внутренних туристов примут отельеры Бодрума.

Стали известны условия допуска туристов на отдых в Турции. О них сообщили в АТОР.

Турецкие отели готовят инфраструктуру для первых гостей. Чтобы начать их приём, гостиницы должны получить так называемый сертификат здоровья. Для этого необходимо выполнить 132 требования.

Теперь всем работникам отелей при входе в здание будут измерять температуру. Тесты на коронавирус будут делать всем иностранным туристам, а при каждой гостинице будет работать изолятор. Туда будут помещать каждого человека, у которого будет повышенная температура. В изоляторе будут устанавливать причину недомогания.

Первыми внутренних туристов примут отельеры Бодрума.

Ранее мы писали, что Турция назовет безопасные туристические объекты в начале июня.

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