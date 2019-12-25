Суд разберется в массовом заражении коронавирусом пациентов Покровской больницы

Дело еще не назначено к рассмотрению.

Василеостровский районный суд рассмотрит дело нарушении сотрудниками Покровской больницы санитарно-эпидемиологических норм в период угрозы возникновения режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Так, с 1 по 9 апреля среди пациентов в больнице зафиксировали 68 случаев заражения коронавирусом, 87 случаев заболевания ОРВИ и случаи коронавируса среди сотрудников.

Расследование показало, что 68 случая расцениваются как занос: в очаге выявили 155 случаев заражения. С 14 апреля по 15 мая пациентов лечили без санитарных пропусков и шлюзов. Также через десять дней, 25 мая, установили, что медики не соблюдали выход из "грязной" зоны в "чистую" и не меняли одежду между зонами. Помимо прочего специалисты передавали информацию о выявленных случаях заражения в городской Центр гигиены и эпидемиологии несвоевременно.

Ранее мы писали, что из Покровской больницы уволили переболевшего коронавирусом реаниматолога.

Фото: Piter.TV