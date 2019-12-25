Из Покровской больницы уволили переболевшего коронавирусом реаниматолога

Руководство заявило о том, что свидетельство о прохождении курсов повышения квалификации у врача фальшивое.

Реаниматолога Сергея Саяпина, заболевшего коронавирусом на работе и признанного пострадавшим от инфекции, уволили из Покровской больницы. Об этом сам медик рассказал на своем YouTube-канале 22 июня после, как отметил Саяпин, недавнего награждения главного врача медучреждения Марины Бахолдиной. Врач возмутился, что орденом Пирогова наградили именно Бахолдину, хотя было много достойных городских медиков, непосредственно работающих в красной зоне и боровшихся с коронавирусом.

По словам Саяпина, как только он вернулся на работу после ковидного больничного, его уволили по статье о предоставлении при устройстве на работу поддельного документа. Руководство заявило, что свидетельство о прохождении курсов повышения квалификации якобы "кривовато", хотя медик вспомнил, как само оформлял договор и оплачивал курсы из своего кармана. Документ был действителен пять лет, поэтому Саяпин его не сохранил и в 2015 году получил новый. Медик считает, что руководство нашло формальный повод его уволить.

Также реаниматолог отметил, что во время его разборок с документами он получил новое предложение по работе и устроился в очередной стационар, где лечат коронавирусных больных. Врач поделился, что отработал там уже третью смену, но не уточнил место работы.

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Фото: anestesiolog md / YouTube