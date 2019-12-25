В Петербурге от коронавируса скончался гастроэнтеролог больницы Святого Георгия

В Петербурге от коронавируса скончался заведующий 2-м терапевтическим отделением больницы Святого Георгия. Информация об этом появилась на странице медучреждения в Instagram 19-го июня.
С марта Игорь Менакер работал с больными коронавирусом, а с 1 мая врачи боролись за его здоровье. Заведующий был более 6 недель подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Доктор Менакер высококлассный терапевт, большой любовью которого была гастроэнтерология. Медицина всегда отвечала ему взаимностью, тяжелые недуги пациентов отступали, больные поправлялись.
говорится в сообщении.
Накануне от коронавируса в Петербурге умер опытный врач скорой помощи.
Фото: Больница Святого Георгия / Instagram
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