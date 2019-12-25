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В Петербурге от коронавируса скончался гастроэнтеролог больницы Святого Георгия
Сегодня, 13:49
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В Петербурге от коронавируса скончался гастроэнтеролог больницы Святого Георгия

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После перепрофилирования больницы врач занимался лечением больных COVID-19.

В Петербурге от коронавируса скончался заведующий 2-м терапевтическим отделением больницы Святого Георгия. Информация об этом появилась на странице медучреждения в Instagram 19-го июня.

С марта Игорь Менакер работал с больными коронавирусом, а с 1 мая врачи боролись за его здоровье. Заведующий был более 6 недель подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 

Доктор Менакер высококлассный терапевт, большой любовью которого была гастроэнтерология. Медицина всегда отвечала ему взаимностью, тяжелые недуги пациентов отступали, больные поправлялись.

говорится в сообщении. 

Накануне от коронавируса в Петербурге умер опытный врач скорой помощи. 

Фото: Больница Святого Георгия / Instagram 

Теги: врач, смерть от коронавируса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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