От коронавируса в Петербурге умер опытный врач скорой помощи

Евгению Захарову было 73 года.

В четверг, 18 июня, Петербурге не стало еще одного медика, боровшегося с коронавирусом: в возрасте 73 лет скончался опытный врач выездной бригады скорой помощи Евгений Захаров. Мужчина работал в поликлинике №23. Об этом сообщила создательница стены памяти врачей Ирина Маслова в своем Facebook.

Вот такой звонок с утра : " Вы Ирина Маслова? Внесите на Стену Памяти нашего коллегу, пожалуйста..." написала Маслова

В списке ушедших во время борьбы с COVID-19 врачей, медсестер и санитаров значится уже более 50 человек, поделилась Маслова. На стене памяти на Малой Садовой улицы разместили портреты городских и областных медиков из различных учреждений.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге зафиксировали самый высокий уровень летальности от коронавируса в СЗФО.

Фото: Ирина Маслова / Facebook