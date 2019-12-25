В Петербурге зафиксировали самый высокий уровень летальности от коронавируса в СЗФО

По состоянию на 18 июня самая высокая летальность от коронавируса в Северо-Западном федеральном округе зафиксирована в Петербурге. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
На данный момент процент летальности в Северной столице составляет 3,52%. Общероссийский показатель — 1,37%, а в СЗФО — 2,07%.
Еще неделю назад показатель в Петербурге был на 0,9% ниже. Среди всех регионов России "лидирующую" позицию занимает Дагестан (4,88%) и Ингушетия (2,35%).
В части регионов округа летальность ниже 1%. Среди них — Псковская область, Новгородская область, Ленинградская область, Архангельская область, Республика Карелия и Мурманская область.
В Ненецком автономном округе смертельные случаи не были зафиксированы.
Количество смертельных случаев в Петербурге значительно возросло после введения новой методики подсчета. умерших от COVID-19.
Фото: Piter.TV
Инфографика: ИЦК
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