"Айлендерс" обыграл "Тампу" и сравнял счет в серии

Счет матча - 3:2.

Игроки хоккейного клуба "Нью-Йорк Айлендерс" обыграли "Тампа-Бэй Лайтнинг" в четвертом матче серии полуфинала Кубка Стэнли.

Игра закончилась со счетом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Джош Бейли, Мэтью Барзал и Мэтт Мартин. Российский голкипер Семен Варламов отбил почти все 30 атак на свои ворота. У "Тампы" забили Брейден Пойнт и Тайлер Джонсон.

Счёт в серии сравнялся - 2:2. Следующая игра между командами состоится 22 июня.

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Фото: Mark LoMoglio / Icon Sportswire / Global Look Press

Видео: официальный сайт НХЛ