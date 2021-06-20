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"Айлендерс" обыграл "Тампу" и сравнял счет в серии

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Счет матча - 3:2.

Игроки хоккейного клуба "Нью-Йорк Айлендерс" обыграли "Тампа-Бэй Лайтнинг" в четвертом матче серии полуфинала Кубка Стэнли. 

Игра закончилась со счетом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Джош Бейли, Мэтью Барзал и Мэтт Мартин. Российский голкипер Семен Варламов отбил  почти все 30 атак на свои ворота. У "Тампы" забили Брейден Пойнт и Тайлер Джонсон.

Счёт в серии сравнялся - 2:2. Следующая игра между командами состоится 22 июня.

Ранее мы сообщали, что семью хоккеиста затравили в социальных сетях за его силовой прием.

Фото: Mark LoMoglio / Icon Sportswire / Global Look Press 
Видео: официальный сайт НХЛ

Теги: кубок стенли, нхл, нью-йорк айлендерс, тампа-бэй лайтнинг, хоккей
Категории: Хоккей, Спорт, Лента новостей,

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