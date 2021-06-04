Семью хоккеиста затравили в социальных сетях за его силовой прием

Хоккеист "Виннипега" Марк Шайфли рассказал об издевательствах, которым подверглась его семья после матча против "Монреаля" во втором раунде Кубка Стэнли. В концовке игры, где его клуб в итоге уступил, форвард провел силовой прием против форварда Джейка Эванса, когда тот забивал гол в пустые ворота. В результате инцидента пострадавшей был госпитализирован с поля на носилках, врачи диагностировали у него сотрясение мозга.

Шайфли рассказал журналистам, что его родители стали жертвой издевательств пользователей из сети.

Издевательства, которым подверглась моя семья… Это довольно мерзко видеть. Мои родители — соль земли. Для моих родителей такая ненависть ужасна. Я меньше забочусь о том, что люди говорили обо мне. Я большой мальчик, я подписался на это. Но заставлять близких пройти через это совершенно неприемлемо. В обществе, где можно спрятаться за клавиатурой, это проблема Майк Макинтайр

Департамент безопасности игроков НХЛ дисквалифицировал Марка Шайфли на четыре игры. Форвард заявил, что не будет обжаловать это решение лиги. Возможно, в этом ему помогли игроки "Монреаля", которые пообещали "сделать его жизнь жалкой", если он выйдет на лед против их команды в этой серии плей-оф.

Тем не менее, такой шанс у игрока еще будет. Серия плей-оф в Кубке Стэнли играется до 4 побед, а значит в случае равной борьбы число игр между "Виннипегом" и "Монреалем" может составить семь матчей.

Видео: YouTube / SPORTSNET