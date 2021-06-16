Игра завершилась со счетом 4:2.

Три передачи Кучерова помогли "Тампе" победить во втором матче полуфинала Кубка Стэнли. Команда обыграла на домашней площадке спортсменов из "Нью-Йорк Айлендерс". Встреча проводилась в рамках полуфинальной серии Национальной хоккейной лиги. Результат игры - 4:2. Со стороны "Тампы" отличились на 9, 34, 43, 50 минутах Брэйден Пойнт, Ондржей Палат, Ян Рутта, Виктор Хедман. Со стороны их противников забитыми шайбами отличились на 14 и 57 минутах Брок Нельсон и Мэтью Барзал.

Российский форвард из"Тампы" Никита Кучеров совершил три голевые передачи. Таким обраом нападающий набрал 22 очка (за 5 голов и 17 результативных передач) в нынешнем сезоне плей-офф НХЛ. Кучерову пришлось пропустить регулярный чемпионат из-за операции на бедре. Его соотечественник, вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 24 броска по воротам.

В середине первого периода хоккеист Пойнт врезался в российского вратаря из"Айлендерс" Семена Варламова. Россиянину пришлось покинуть ледовое поле. Его место занял Илья Сорокин. Он смог отразить шесть бросков по воротам из шести. Перед началом второго игрового отрезка Варламов вернулся на лед. В общей сложности за матч он отбил 23 броска.

Напомним, что третий матч запланирован на 18 июня. Он пройдет в Нью-Йорке.

"Айлендерс" победили "Тампу" в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.

Видео: YouTube / SPORTSNET