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"Айлендерс" победили "Тампу" в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли

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В составе обоих команд есть русские хоккеисты, которые борются за главный трофей НХЛ.

В первом матче полуфинала Кубка Стэнли "Нью-Йорк Айлендерс" одержал победу над "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счетом 2:1. 

В составе победителей блеснул голкипер  Семён Варламов, который отразил 30 из 31 броска по своим воротам. Его визави Андрей Василевский также провел достойным матч, предотвратив 29 из 31 в створ, но для победы этого не хватило. 

В обоих клубах помимо российских вратарей есть и другие наши соотечественники. Цвета "Тампы" защищает нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев, а в "Айлендрс" компанию Варламову составляет другой голкипер Илья Сорокин. 

Вторая игра в серии состоится 16 июня. 

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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