"Айлендерс" победили "Тампу" в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли

В составе обоих команд есть русские хоккеисты, которые борются за главный трофей НХЛ.

В первом матче полуфинала Кубка Стэнли "Нью-Йорк Айлендерс" одержал победу над "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счетом 2:1.

В составе победителей блеснул голкипер Семён Варламов, который отразил 30 из 31 броска по своим воротам. Его визави Андрей Василевский также провел достойным матч, предотвратив 29 из 31 в створ, но для победы этого не хватило.

В обоих клубах помимо российских вратарей есть и другие наши соотечественники. Цвета "Тампы" защищает нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев, а в "Айлендрс" компанию Варламову составляет другой голкипер Илья Сорокин.

Вторая игра в серии состоится 16 июня.

Видео: YouTube / SPORTSNET